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خرق جديد للهدنة في لبنان.. مقتل شخص في هجوم مسيّرة إسرائيلية على سيارة في صيدا
ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية أن ضربة من مسيرة إسرائيلية على سيارة أدت إلى سقوط قتيل في مدينة صيدا الرئيسية في جنوب لبنان فجر الأربعاء، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
خرق جديد للهدنة في لبنان.. مقتل شخص في هجوم مسيّرة إسرائيلية على سيارة في صيدا
وقع الاستهداف في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الامام علي في مدينة صيدا ( الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية)
7 مايو 2025

وأفادت الوكالة بأن "مسيّرة معادية استهدفت فجراً سيارة "رابيد" في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الإمام علي في مدينة صيدا، ما أدى إلى سقوط شهيد.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2775 خرقاً له، ما خلّف ما يقرب من 200 قتيل و491 جريحاً على الأقل.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
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