سياسة
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السوداني: ماهر الأسد لم يدخل العراق.. وننسق مع الإدارة في سوريا لضبط الحدود
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن النظام السوري المخلوع لم يطلب منه التدخل العسكري، لافتاً إلى أن "ماهر الأسد (شقيق رئيس النظام المنهار) لم يدخل العراق بعد سقوط النظام".
السوداني: ماهر الأسد لم يدخل العراق.. وننسق مع الإدارة في سوريا لضبط الحدود
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني / صورة: وكالة الأنباء العراقية / Others
27 ديسمبر 2024

وأضاف السوداني في تصريحات له بإحدى المقابلات، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن "الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة".

وأشار إلى أن "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب"، وتابع: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".

ولفت السوداني إلى أن "ماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد) لم يدخل العراق بعد سقوط النظام".

وأكد المسؤول العراقي أن "نظام الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكرياً".

وتأتي تصريحات السوداني بعد ساعات من زيارة لوفد بلاده إلى دمشق، الخميس، أجراها رئيس المخابرات حميد الشطري، اجتمع فيها مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:others
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