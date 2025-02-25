تركيا
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الاستخبارات التركية تلقي القبض على أحد منفِّذي هجوم ريحانلي عام 2013
ألقت الاستخبارات التركية القبض على المدعو "تمير دكانجي"، أحد منفِّذي الهجوم الإرهابي في ريحانلي عام 2013، في أثناء محاولته الفرار من سوريا إلى لبنان.
الاستخبارات التركية تلقي القبض على أحد منفِّذي هجوم ريحانلي عام 2013
الاستخبارات التركية تقبض على أحد منفِّذي هجوم ريحانلي الإرهابي / AA Archive
25 فبراير 2025

وأفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، بأن الاستخبارات التركية تمكنت من تحديد موقع دكانجي في سوريا، الذي ساعد في جلب المتفجرات المستخدمة في الهجوم الإرهابي إلى تركيا عبر البحر، وقدم مركبات لنقلها قبل تنفيذ الهجوم.

وأوضحت المصادر أن دكانجي كان يخطط للهروب إلى لبنان، وكان يعتزم تنفيذ عملية ضد ممثلي تركيا في الخارج، إذ كان يبحث عن جواز سفر مزوَّر لهذا الغرض.

كما أضافت المصادر أن دكانجي، المدرج في الفئة البرتقالية على قائمة المطلوبين بتهمة الإرهاب، قُبض عليه في عملية نفَّذتها الاستخبارات التركية على الحدود السورية-اللبنانية. وقد نُقل إلى تركيا وسُلِّم لمديرية أمن ولاية هطاي.

يُذكر أن الاستخبارات التركية تمكنت من القبض على منفِّذي الهجوم الإرهابي: يوسف نازك في سوريا عام 2018، ومحمد ديب كورالي في يناير/كانون الثاني 2025، ونُقلا إلى تركيا.

كان التفجيران اللذان وقعا في 11 مايو/أيار 2013 في قضاء ريحانلي بولاية هاطاي جنوبي تركيا، قد أسفرا عن مقتل 53 شخصاً وإصابة العشرات.

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