سوريا الجديدة
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تركيا: نجحنا في حل الصراع بين الصومال وإثيوبيا
وساطة تركية تنجح في حل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا، واردوغان يشدد على دعم الاستقرار في البلدين.
نتحدث في اجتماع صحفي مشترك في أنقرة ، شكر الرئيس التركي أردوغان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على "الاتفاقات التاريخية". / صورة: AA / AFP
12 ديسمبر 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إثيوبيا والصومال قد توصلا إلى اتفاق ينهي خلافهما، وذلك بوساطة تركية. وأوضح أردوغان أن بلاده تدعم الاستقرار في كلا البلدين، مما يشير إلى أهمية دور تركيا في تعزيز العلاقات والحوار بين الدول الأفريقية.

وفي حادثة منفصلة، أعلن عن إصابة أربعة إسرائيليين في عملية إطلاق نار وقعت في القدس، حيث تعرضت حافلة جنوب المدينة لإطلاق نار، وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص بجروح خطيرة. ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة مطاردة للمنفذ، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى مئة وثلاثة وتسعين بعد استشهاد الصحفية إيمان الشنطي. وقد سقطت إيمان خلال قصف إسرائيلي استهدف منزل أسرتها، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في المناطق المتوترة ويعكس استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع.

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