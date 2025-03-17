وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من اتهام وزارة الدفاع السورية لحزب الله باختطاف وقتل ثلاثة من عناصر الجيش السوري، وهو ما نفاه الحزب اللبناني.

وأفاد الجيش اللبناني في بيان بأن الحادث الذي وقع في 16 مارس/آذار 2025 في محيط منطقة القصر-الهرمل أسفر عن قتل سوريَّين وإصابة ثالث عند الحدود اللبنانية-السورية، مستطرداً أن الجريح نُقل إلى المستشفى لكنه تُوفي لاحقاً.

وقال الجيش اللبناني إنه بعد الحادث اتُّخِذَت تدابير أمنية استثنائية وجرت اتصالات مكثفة منذ مساء الأحد حتى صباح الاثنين، وسلّم على إثرها الجثث الثلاث إلى الجانب السوري. كما أشار إلى أن "بعض القرى اللبنانية في المنطقة تعرَّض لقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية (اللبنانية) على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة".

وتابع الجيش اللبناني أنه "عزز انتشاره وضبط الوضع الأمني"، مؤكداً استمرار الاتصالات بين قيادته والسلطات السورية من أجل "ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية".

ومساء الأحد، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن عدداً من القذائف الصاروخية سقط في بلدة القصر الحدودية، ومصدرها ريف القصير داخل الأراضي السورية.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان مساء الأحد إنّ حزب الله قد اختطف وقتل 3 من عناصر الجيش السوري بالقرب من الحدود اللبنانية، وهددت باتخاذ إجراءات بعد ما وصفته بـ"التصعيد الخطير"، لكن حزب الله نفى هذه الاتهامات في بيان رسميّ، مؤكداً أنه لا علاقة له بالأحداث التي جرت على الحدود، ولا "أي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتتسم الحدود اللبنانية-السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.

يشار إلى أن حزب الله اللبناني ارتبط بعلاقات قوية مع النظام السوري المنهار، الذي حكم لمدة 24 عاماً بين عامَي 2000 و2024.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.