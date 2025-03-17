سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
الجيش اللبناني يعزز اتصالاته مع سوريا لضمان استقرار الحدود
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، إجراءه اتصالات مع السلطات السورية بهدف ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المنطقة الحدودية، بعد تسليم جثامين 3 سوريين إلى دمشق.
الجيش اللبناني يعزز اتصالاته مع سوريا لضمان استقرار الحدود
الجيش اللبناني يعزز اتصالاته مع سوريا لضمان استقرار الحدود / AA Archive
17 مارس 2025

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من اتهام وزارة الدفاع السورية لحزب الله باختطاف وقتل ثلاثة من عناصر الجيش السوري، وهو ما نفاه الحزب اللبناني.

وأفاد الجيش اللبناني في بيان بأن الحادث الذي وقع في 16 مارس/آذار 2025 في محيط منطقة القصر-الهرمل أسفر عن قتل سوريَّين وإصابة ثالث عند الحدود اللبنانية-السورية، مستطرداً أن الجريح نُقل إلى المستشفى لكنه تُوفي لاحقاً.

وقال الجيش اللبناني إنه بعد الحادث اتُّخِذَت تدابير أمنية استثنائية وجرت اتصالات مكثفة منذ مساء الأحد حتى صباح الاثنين، وسلّم على إثرها الجثث الثلاث إلى الجانب السوري. كما أشار إلى أن "بعض القرى اللبنانية في المنطقة تعرَّض لقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية (اللبنانية) على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة".

وتابع الجيش اللبناني أنه "عزز انتشاره وضبط الوضع الأمني"، مؤكداً استمرار الاتصالات بين قيادته والسلطات السورية من أجل "ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية".

ومساء الأحد، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن عدداً من القذائف الصاروخية سقط في بلدة القصر الحدودية، ومصدرها ريف القصير داخل الأراضي السورية.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان مساء الأحد إنّ حزب الله قد اختطف وقتل 3 من عناصر الجيش السوري بالقرب من الحدود اللبنانية، وهددت باتخاذ إجراءات بعد ما وصفته بـ"التصعيد الخطير"، لكن حزب الله نفى هذه الاتهامات في بيان رسميّ، مؤكداً أنه لا علاقة له بالأحداث التي جرت على الحدود، ولا "أي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتتسم الحدود اللبنانية-السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.

يشار إلى أن حزب الله اللبناني ارتبط بعلاقات قوية مع النظام السوري المنهار، الذي حكم لمدة 24 عاماً بين عامَي 2000 و2024.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us