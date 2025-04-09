سياسة
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حرب تجارية بين واشنطن وبكين.. ترمب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الصين إلى 125%، مؤكداً أن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً.
حرب تجارية بين واشنطن وبكين.. ترمب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بسبب الرسوم الجمركية / Reuters
9 أبريل 2025

جاء ذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إذ أعلنت الأخيرة اليوم، رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84% رداً على خطوة مماثلة من واشنطن برفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 104%.

وقال ترمب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "آمل أن تُدرك الصين قريباً أن زمن استغلالها للولايات المتحدة ودول أخرى لم يعد مقبولاً".

وأشار إلى أن ممثلي أكثر من 75 دولة اتصلوا بالولايات المتحدة، معربين عن رغبتهم في بدء مفاوضات بشأن التجارة، والعوائق التجارية، والتعريفات الجمركية، والتلاعب بالعملات، والممارسات التجارية غير النقدية.

وأوضح أنه، كبادرة حسن نية تجاه الدول التي لم تقم بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، تقرر تجميد التعريفات الإضافية لـ90 يوماً.

كما أعلن أن نسبة التعريفة المتبادلة التي ستُطبق على هذه الدول خلال فترة الـ90 يوماً ستكون 10% فقط، وأضاف أن هذا التخفيض سيدخل حيز التنفيذ فوراً.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، بخلاف 20% سابقة فرضها الشهرين الفائتين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34%) على الصادرات الأمريكية.

وعليه ردت واشنطن بفرض 50% أخرى لترتفع النسبة إلى 104%، أمس الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34% إلى 84%، ليرد ترمب مساء الأربعاء برفعها إلى 125%.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

وطال القرار الصين بـ34%، والاتحاد الأوروبي بـ20% وفيتنام بـ46%، واليابان بـ24%، والهند بـ26% وجنوب إفريقيا بـ30% وإسرائيل بـ17%، وتركيا والمملكة المتحدة بـ 10% لكل منهما.

عربياً، فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 10% على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، بينما كانت سوريا الأعلى نسبة عربياً بـ41%، والعراق 39%، والجزائر 30%.

وإثر القرار بيومين، منيت أسواق الأسهم في وول ستريت الأمريكية بخسائر حادة بلغت نحو 6.6 تريليون دولار، بينما شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً حاداً في أسعار الأسهم، ما أثار مخاوف من دخول العالم في أزمة مالية كبيرة.

مصدر:TRT ARABI
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