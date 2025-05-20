الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
قطر: الجهود مستمرة مع مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة
قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء، إن قطر تواصل جهودها مع مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، إذ نقلت قناة الجزيرة البث المباشر للحديث.
قطر: الجهود مستمرة مع مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني / AP
منذ يوم واحد

وأشار آل ثاني إلى أن قطر مستمرة في التعاون مع مصر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأضاف أنه كان يُعتقد أن الإفراج عن عيدان ألكسندر سيؤدي إلى إنهاء مأساة غزة، لكن الرد الإسرائيلي كان قصفاً عنيفاً.

وأوضح أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة هو من خلال المفاوضات، لافتاً إلى أن هذه المفاوضات غالباً ما يجري تقويضها بسبب ألاعيب سياسية وابتزاز. وذكر رئيس الوزراء القطري أن قطر ستواصل مساعيها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم محاولات تخريب المفاوضات.

وأشار إلى أن المفاوضات التي جرت في الدوحة خلال الفترة الماضية لم تحقق نتائج ملموسة بسبب وجود فجوة كبيرة بين الطرفين، إذ يطالب أحدهما باتفاق جزئي قد يؤدي إلى آخر، بينما يصر الطرف الآخر على التوصل إلى اتفاق شامل. وأضاف أن العملية العسكرية (عربات جدعون) ستؤخر الجهود المتعلقة بالاتفاق.

وأكد آل ثاني أن حرب الإبادة في غزة لن تنتهي إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية. وفي ما يتعلق بتطورات محادثات واشنطن وطهران، أشار إلى أن قطر تعمل مع إيران وسلطنة عمان على إيجاد حلول لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، ملاحظاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى لتجنب التصعيد مع إيران، وهو أمر إيجابي.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us