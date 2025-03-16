جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان مع نظيره الأمريكي، بحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وقال الرئيس التركي إن التطورات الإقليمية والعالمية تستدعي زيادة المشاورات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن جميع القضايا.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد أردوغان أهمية التعاون في إعادة الاستقرار إلى سوريا ودعم الإدارة الجديدة ورفع العقوبات عن البلاد، ما يسمح بعودة السوريين إلى وطنهم.

‎وأوضح أن خطوات الولايات المتحدة في الفترة الجديدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مُنتظَر أن تكون بتفاهم يأخذ في الاعتبار مصالح تركيا، وأنه من أجل تطوير التعاون بين البلدين في مجال صناعة الدفاع، من الضروري إنهاء عقوبات قانون كاتسا، واستكمال عملية شراء مقاتلات F-16، واستكمال إعادة مشاركة تركيا في برنامج F-35.

‎كما أعرب الرئيس أردوغان عن اعتقاده الكامل بأن تركيا والولايات المتحدة، باعتبارهما حليفين، ستواصلان تعزيز تعاونهما في المرحلة الجديدة بطريقة تضامنية وموجهة نحو النتائج وصادقة.