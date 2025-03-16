تركيا
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أردوغان: نسعى لسلام دائم بين روسيا وأوكرانيا وندعم مبادرة ترمب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده للخطوات المبادِرة الحاسمة والمباشرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن تركيا تسعى لتحقيق سلام دائم وعادل منذ بداية الحرب.
أردوغان: نسعى لسلام دائم بين روسيا وأوكرانيا وندعم مبادرة ترمب
أردوغان يؤكد أن التطورات الإقليمية والعالمية تستدعي زيادة المشاورات بين تركيا والولايات المتحدة / AA
16 مارس 2025

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان مع نظيره الأمريكي، بحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وقال الرئيس التركي إن التطورات الإقليمية والعالمية تستدعي زيادة المشاورات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن جميع القضايا.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد أردوغان أهمية التعاون في إعادة الاستقرار إلى سوريا ودعم الإدارة الجديدة ورفع العقوبات عن البلاد، ما يسمح بعودة السوريين إلى وطنهم.

‎وأوضح أن خطوات الولايات المتحدة في الفترة الجديدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مُنتظَر أن تكون بتفاهم يأخذ في الاعتبار مصالح تركيا، وأنه من أجل تطوير التعاون بين البلدين في مجال صناعة الدفاع، من الضروري إنهاء عقوبات قانون كاتسا، واستكمال عملية شراء مقاتلات F-16، واستكمال إعادة مشاركة تركيا في برنامج F-35.

‎كما أعرب الرئيس أردوغان عن اعتقاده الكامل بأن تركيا والولايات المتحدة، باعتبارهما حليفين، ستواصلان تعزيز تعاونهما في المرحلة الجديدة بطريقة تضامنية وموجهة نحو النتائج وصادقة.

مصدر:TRT Arabi
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