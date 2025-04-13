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خلال عامها الأول فقط.. صحيفة: إدارة ترمب تهدف إلى ترحيل مليون مهاجر
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تهدف إلى ترحيل مليون مهاجر خلال عامها الأول.
خلال عامها الأول فقط.. صحيفة: إدارة ترمب تهدف إلى ترحيل مليون مهاجر
إدارة ترمب تهدف لترحيل مليون مهاجر / AA
13 أبريل 2025

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اتحادي سابق كان ضمن الإدارة، أن فريق ترمب "تَبنَّى نهجاً عدوانياً" لتحقيق هدف ترحيل مليون مهاجر.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض يعمل يومياً مع وزارة الأمن الوطني والوكالات الفيدرالية لتحقيق هذا الهدف.

ووفقاً للصحيفة، تهدف إدارة ترمب إلى ترحيل مليون مهاجر خلال عامها الأول، وتتواصل مع 30 دولة على الأقلّ في هذا الصدد.

يُذكر أن ترمب وعد خلال حملته الانتخابية بترحيل "ملايين المهاجرين"، فيما أشار نائبه جي دي فانس إلى إمكانية البدء بمليون مهاجر.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، استخدم ترمب صلاحيات قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود إلى عام 1798، والذي كان يُطبَّق سابقاً فقط في فترات الحرب، لتسريع عمليات الترحيل.

مصدر:TRT ARABI
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