جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً).

وقالت الوزارة: "ارتفاع ضحايا العدوان الأمريكي السافر الذي استهدف بعدة غارات مدينة أمين مقبل السكنية في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة إلى 4 شهداء و 16 مصاباً".

وأضاف البيان: "توجد إصابات ما زالت تحت الأنقاض، وسيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني في المكان للبحث عن ضحايا".

وأدانت الوزارة "استمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، معتبرة ذلك "جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق".

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثي: "شهداء وجرحى باستهداف العدو الأمريكي مدينة أمين مقبل السكنية في مديرية الحوك"، وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تعمل على الإنقاذ وإخماد الحرائق بالمدينة السكنية".

وفي السياق، أعلنت القناة عن "عدوان أمريكي يستهدف شبكة الاتصالات في منطقة شوابة بمديرية ذيبين بمحافظة عمران شمال اليمن".

وصباح اليوم، أعلنت الجماعة عن غارتين أمريكيتين على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، إضافة إلى 11 غارة استهدفت محافظة صنعاء و9 غارات على محافظة مأرب (وسط) ليصل إجمالي الغارات الصباحية إلى 22.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، رُصدت مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 76 مدنياً وإصابة 192 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

​​​​​​​وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.