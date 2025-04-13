سوريا الجديدة
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لتعزيز العلاقات الثنائية.. الرئيس السوري يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لأبو ظبي
توجه الرئيس السوري، أحمد الشرع اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تُعد الأولى له إلى أبو ظبي منذ توليه رئاسة البلاد في يناير/كانون الثاني 2025.
لتعزيز العلاقات الثنائية.. الرئيس السوري يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية لأبو ظبي
الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني / Social Media
13 أبريل 2025

وأعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الوفد السوري في طريقه إلى الإمارات، ونشر صورة تجمعه بالرئيس الشرع، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والأخوة مع الجانب الإماراتي، بما يخدم مصالح البلدين ويعمّق الروابط التاريخية بينهما.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الخارجية التي أجراها الشرع منذ تنصيبه رئيساً للمرحلة الانتقالية، شملت كلاً من السعودية وتركيا ومصر والأردن.

وكانت الإدارة السورية قد أعلنت في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع إلغاء العمل بالدستور، وحلّ الفصائل المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب، وحزب البعث.

وسبق ذلك، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرة فصائل سورية على العاصمة دمشق بعد إحكام قبضتها على عدة مدن، منهية بذلك أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث، ونحو 53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد على السلطة في البلاد.

مصدر:TRT ARABI
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