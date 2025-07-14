الحرب على غزة
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"أنقذوا الأطفال": الحكومة البريطانية شريك في المجازر إذا استمرت بتسليح إسرائيل
دعت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية حكومة بلادها إلى التوقف الفوري عن بيع الأسلحة لإسرائيل، معتبرة أن استمرار توريد السلاح يسهم مباشرة في الجرائم المرتكَبة بحق الفلسطينيين في غزة، بخاصة الأطفال.
"أنقذوا الأطفال": الحكومة البريطانية شريك في المجازر إذا استمرت بتسليح إسرائيل
"أنقذوا الأطفال" تدعو حكومة بريطانيا لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل / AP
14 يوليو 2025

وفي بيان نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) الاثنين، ندّدَت المنظمة بالمجزرة التي وقعت الأحد حين قتلت إسرائيل 6 أطفال كانوا ينتظرون الحصول على المياه، وأصابت آخرين بجروح. وأكّدَت أن الشعب البريطاني "لن يصمت إزاء تواطؤ حكومته في نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضاف البيان: "على الحكومة البريطانية تعليق جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل فوراً، بما في ذلك الأجزاء المستخدمة في تصنيع مقاتلات F-35، التي تُستخدم في قتل الأطفال وتشويههم".

كانت وزارة الصحة بقطاع غزة أعلنت الأحد مقتل 120 فلسطينياً بينهم أطفال خلال انتظارهم تعبئة المياه، فيما أصيب 557 آخرون بجروح، ضمن الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 21 شهراً.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاثنين، أن إسرائيل ترتكب حرب تعطيش ممنهجة ضد سكان القطاع، ارتكبت خلالها 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه، أسفرت عن مقتل أكثر من 700 فلسطيني، معظمهم من الأطفال، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتواجه غزة أزمة مياه حادة منذ مارس/آذار الماضي، بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل ما تَبقّى من آبار المياه، إضافة إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية الخاصة بالمياه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تواصل إسرائيل حرب إبادة ضد سكان غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، بدعم أمريكي مفتوح، متجاهلة كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت هذه الإبادة أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين ومجاعة تفتك بسكان القطاع، خصوصاً الأطفال.

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