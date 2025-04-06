واتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي أعلن القرار، الحكومة في جوبا بعدم التعاون في استعادة مواطنيها الذين جرى استهدافهم بالإجراءات المتعلقة بالترحيل، مشيراً إلى أن هذا يشبه النزاع الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر بشأن قضية مماثلة.

وأوضح روبيو في بيان، أن وزارة الخارجية الأمريكية ستلغي جميع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات سفر جنوب السودان بشكل فوري.

يُعد هذا الإجراء الأول الذي يُتخذ ضد جميع مواطني دولة معينة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، وتزامن مع تبني سياسات متشددة في مكافحة الهجرة. وأضاف روبيو أن الوقت قد حان لكي تتوقف الحكومة الانتقالية في جنوب السودان عن "استغلال الولايات المتحدة".

وأكد أهمية تطبيق قوانين الهجرة في البلاد لضمان الأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة، مشدداً على أن كل دولة يجب أن توافق على استعادة مواطنيها فوراً إذا طلبت دولة أخرى ذلك.

وإضافة إلى إلغاء التأشيرات الحالية، ستتوقف الولايات المتحدة عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني جنوب السودان، وفقاً للبيان. وأشار روبيو إلى أن واشنطن على استعداد لمراجعة هذه السياسة عندما يتعاون جنوب السودان بشكل كامل.

وفي سياق متصل، كان الرئيس ترمب قد وقّع في عام 2017 أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، شمل ليبيا والسودان وسوريا والعراق وإيران واليمن والصومال، بينما جرى استثناء جنوب السودان في ذلك الوقت.

ومع ذلك، يستهدف القرار الجديد أحد أفقر البلدان في العالم، الذي جاء في وقت يواجه فيه جنوب السودان خطر العودة إلى الحرب الأهلية، وفقاً لتحذيرات مسؤولين في الأمم المتحدة.

وتأسست دولة جنوب السودان في عام 2011 بعد انفصالها عن السودان، ولكنها ما زالت تعاني من الفقر وانعدام الأمن رغم اتفاق السلام الذي وُقّع في 2018. ومنذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2013 و2018، التي أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين، كان مواطنو جنوب السودان يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة.

وينتهي هذا الوضع الذي منحته إدارة الرئيس السابق جو بايدن الشهر المقبل، وهو يمنع ترحيل المواطنين من الدول التي لا يمكنهم العودة إليها بسبب الحروب أو الكوارث أو ظروف استثنائية. وحسب إدارة بايدن، كان 133 شخصاً من جنوب السودان يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في عام 2023، مع 140 آخرين مؤهلين للحصول عليه.

وكانت إدارة ترمب قد بدأت إلغاء وضع الحماية المؤقتة في وقت سابق، إذ جرى سحبها من أكثر من 600 ألف فنزويلي في يناير/كانون الثاني.