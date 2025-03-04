سياسة
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بتكلفة 830 مليون دولار.. نتنياهو يعلن عن خطة "غير مسبوقة" لدعم المجتمع الدرزي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن حكومته بصدد إقرار خطة خمسية غير مسبوقة لدعم المجتمع الدرزي بقيمة تزيد عن 3 مليارات شيكل أي حوالي 830 مليون دولار.
بتكلفة 830 مليون دولار.. نتنياهو يعلن عن خطة "غير مسبوقة" لدعم المجتمع الدرزي
أعضاء من الطائفة الدرزية / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
4 مارس 2025

وقال نتنياهو في منشور له على منصة إكس، إنه سيجري طرح القرار على الحكومة قريباً، وتشمل الخطة استثمارات كبيرة تهدف إلى تحسين وضع المجتمع الدرزي وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن هذه الخطة ستكون "الأكبر على الإطلاق" للمجتمعين الدرزي والشركسي في إسرائيل، مشيراً إلى أنها ستشمل الأعوام من 2025 إلى 2029، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الوضع في المنطقة توترات متزايدة، إذ حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، من "مكائد" إسرائيل في سوريا، داعياً أبناء الطائفة الدرزية في سوريا إلى توخي الحذر، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى لاستغلال الطوائف والمذاهب لتحقيق مصالحها الخاصة وزعزعة استقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة جرمانا، بالقرب من دمشق، توترات أمنية على خلفية رفض بعض المليشيات التخلي عن سلاحها. وفي رد فعل على هذه التطورات، وجّه نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جيش الإحتلال بتكثيف الاستعدادات لحماية المدينة التي اعتبرها "درزية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، ما أطاح بحكم الرئيس بشار الأسد (2000-2024)، وأنهى 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسّعت رقعة احتلالها في الجولان، كما احتلت المنطقة العازلة السورية، ودمرت معدات وذخائر عسكرية للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.

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