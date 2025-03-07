تركيا
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فيديو | المقاتلة المسيرة التركية "قزل إلما" تجتاز اختباراً جديداً بنجاح
أعلنت شركة "بايكار" أن المقاتلة المسيرة التركية الأولى "بيرقدار قزل إلما" نجحت في اجتياز اختبار طيران جديد، ضمن جدول الاختبارات المخطط له.
فيديو | المقاتلة المسيرة التركية "قزل إلما" تجتاز اختباراً جديداً بنجاح
المقاتلة المسيرة التركية "قزل إلما" تجتاز اختباراً جديداً / AA
7 مارس 2025

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الجمعة، أن "قزل إلما" أكملت بنجاح اختبار تعريف النظام الديناميكي الهوائي، الذي أُُجري، أمس الخميس، في مركز أقينجي للتدريب والاختبارات الجوية بولاية تكيرداغ.

وذكرت "بايكار" أن الاختبار نُفذ باستخدام محرك جديد دُمج في الطائرة المسيرة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مما سيمكنها من تنفيذ مناورات أكثر كفاءة عند السرعات العالية، بفضل التحسينات الديناميكية الهوائية.

كما أشارت إلى أن المقاتلة المسيرة مجهزة برادار "AESA" الذي يمنحها وعياً عالياً بالبيئة المحيطة، ما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام المعقدة بدقة وفاعلية.

وأفاد البيان بأن "قزل إلما" شهدت تطويرات مستمرة، شملت "تحسينات هيكلية وتحديثات على بنية الطيران"، ما يعزز من أدائها التشغيلي.

وتعد "بيرقدار قزل إلما" أول مقاتلة مسيرة تركية طُورت محلياً، ونجحت في تنفيذ أول رحلة تجريبية عام 2022، استعداداً للمشاركة في العمليات القتالية، وسبق لها اجتياز اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط بنجاح.

ويبلغ وزن المقاتلة عند الإقلاع 6 أطنان، مع قدرة على حمل 1500 كيلوغرام من الذخائر حداً أقصى، وقد صُممت لاستخدام الذخائر المطوّرة محلياً.

وتشكل "قزل إلما" إضافة نوعية إلى ساحات القتال، بفضل قدرتها على الإقلاع والهبوط على السفن ذات المدارج القصيرة، مثل السفينة التركية "تي جي غي أناضولو"، ما يعزز من مرونتها العملياتية ويمنحها ميزة استراتيجية في مختلف المهام.

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