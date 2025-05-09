وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الجمعة: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة (للحوثيين) عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح".

وأضاف في بيان عبر منصة تليغرام: "فشلت المنظومات الاعتراضية (الإسرائيلية) في التصدي له، ما تسبب في هرع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار نحو ساعة".

وأشار سريع إلى أن "سلاح الجو المسيّر (للحوثيين) نفذ عملية عسكرية أخرى استهدفت هدفاً حيوياً (لم يذكره) للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، بواسطة طائرة مسيّرة من نوع (يافا)".

وتابع: "نُحذر شركات (الطيران) التي لم تستجب بعد لقرار الحظر، بأن عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى (إسرائيل)، كما فعلت بقية الشركات الأخرى".

وأكد سريع أن "قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة، وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

الاحتلال يتوعد اليمن

في المقابل، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منشور على منصة إكس، بـ"الرد بقوة" على الصاروخ الذي أُطلق من اليمن في وقت سابق اليوم.

وقال كاتس إن الحوثيين يواصلون إطلاق ما ادعى أنها "صواريخ إيرانية" على إسرائيل، وأضاف مهدداً: "كما وعدنا سابقاً، سنرد بقوة في اليمن أينما كان ذلك ضرورياً".

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي، فرض حصار جوي على إسرائيل، رداً على توسيع عملياتها العسكرية ضد غزة.

والجمعة، هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب انطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن، كما توقفت حركة الطيران مؤقتاً في مطار بن غوريون في تل أبيب، جراء إطلاق الصاروخ، الذي ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً اعتراضه.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "جرى تفعيل الإنذارات في عدة مناطق داخل البلاد، في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من اليمن". وادعى في بيان آخر أنه "جرى اعتراض الصاروخ بنجاح".

ولم يقدم جيش الاحتلال تفاصيل أخرى بالخصوص، لكن القناة 14 العبرية الخاصة تحدثت عن أن الصاروخ جرى اعتراضه بواسطة منظومة "حيتس" (السهم) المضادة للصواريخ.

وأضافت القناة أن منظومة "ثاد" الأمريكية فشلت في اعتراض الصاروخ، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، إذ أخفقت الأحد الماضي في اعتراض الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون.

كان عديد من شركات الطيران الدولية قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب منذ الأحد، لمدد متفاوتة، بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون.

وهذا الصاروخ هو الثاني الذي تعلن إسرائيل إطلاقه من اليمن تجاهها منذ شنها، الأحد الماضي، غارات واسعة على صنعاء، شملت قصف مطار صنعاء الدولي؛ إذ أعلن الحوثيون، الأربعاء، إطلاق صاروخ ومسيّرة نحو إسرائيل، فيما ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض المسيرة وسقوط الصاروخ خارج الحدود.

لكنَّ صاروخ اليوم، هو الأول، منذ الأحد الماضي، الذي تعلن تل أبيب اعتراضه داخل البلاد.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.