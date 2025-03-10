وقال ويتكوف في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية، الاثنين: "بعث زيلينسكي برسالة إلى الرئيس ترمب، واعتذر عن تلك الحادثة التي وقعت في المكتب البيضاوي، وأعتقد أن هذه خطوة مهمة".

والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي ترمب في كلمة أمام الكونغرس إن زيلينسكي بعث إليه برسالة يقول فيها إنه مستعد لتوقيع اتفاقية بشأن المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة.

وفي 7 مارس/آذار الجاري، أعلن ويتكوف، أن السعودية "ستستضيف اجتماعاً أمريكياً-أوكرانياً هذا الأسبوع، لمناقشة الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

يأتي الاجتماع في أعقاب توتر شهده لقاء الرئيس الأمريكي ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 28 فبراير/شباط الماضي، في البيت الأبيض، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، أُلغي المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون توقيع اتفاق بشأن المعادن النادرة، التي يطالب ترمب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، استضافت الرياض لقاءً غير مسبوق جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في المملكة العربية السعودية بشأن محادثات السلام المتوقعة لإنهاء حرب أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.