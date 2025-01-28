قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تل أبيب بصدد أن تتسلم من حركة حماس أسماء ثلاث مجندات ومدنية إسرائيليات أسيرات بقطاع غزة، تمهيداً لإطلاق سراحهن السبت المقبل ضمن تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي ببطلان بيان سابق له زعم فيه تصفية قائد كتيبة بيت حانون، حسين فياض، تزامناً مع ظهور القائد وسط أهالي غزة يتحدث في مقطع فيديو عن الفشل الذي تكبده جيش الاحتلال في القطاع. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، في خطوة تفرض عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على المجموعة المتحالفة مع إيران.