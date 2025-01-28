الحرب على غزة
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استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. إسرائيل بصدد تسلم أسماء أربع أسيرات من حماس في غزة وسوريا تدعو تنظيم pkk الإرهابي لحل نفسه
'Separation is hard and waiting is harder' - Mother, daughter reunite in Gaza City after 15 months apart / Reuters
28 يناير 2025

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تل أبيب بصدد أن تتسلم من حركة حماس أسماء ثلاث مجندات ومدنية إسرائيليات أسيرات بقطاع غزة، تمهيداً لإطلاق سراحهن السبت المقبل ضمن تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي ببطلان بيان سابق له زعم فيه تصفية قائد كتيبة بيت حانون، حسين فياض، تزامناً مع ظهور القائد وسط أهالي غزة يتحدث في مقطع فيديو عن الفشل الذي تكبده جيش الاحتلال في القطاع. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، في خطوة تفرض عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على المجموعة المتحالفة مع إيران.

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