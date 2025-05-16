وبحسب بيانات متتالية صادرة عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزارة الخارجية العراقية، إضافة إلى بيانات رسمية للدول المشاركة، فقد وصل إلى بغداد الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والصومالي حسن شيخ محمود، إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام نيابة عن الرئيس جوزاف عون، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ممثلاً للملك محمد السادس.

كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد لترؤس وفد بلاده، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ممثلاً للرئيس أحمد الشرع، وعضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر نيابة عن الفريق عبد الفتاح البرهان. وأعلنت رئاسة الوزراء الأردنية أن رئيسها جعفر حسان سيشارك ممثلاً للملك عبدالله الثاني، بينما يرأس الوفد الجزائري وزير الخارجية أحمد عطاف نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون.

وعلى صعيد المنظمات الدولية، وصل إلى بغداد كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، كما سبقهم الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ووصل أيضاً رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمشاركة كضيف شرف.

ومن المقرر أن تتواصل وفود القادة تباعاً على بغداد خلال الساعات المقبلة، قبل انطلاق القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار “حوار وتضامن وتنمية”.

وقد أقر وزراء الخارجية العرب الخميس جدول أعمال القمة، الذي يتصدره الملف الفلسطيني، إلى جانب أربعة ملفات عربية أخرى، وخمس مبادرات مطروحة للنقاش، في ظل أزمات إقليمية متعددة أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وملفات سوريا ولبنان والسودان.