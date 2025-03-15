الحرب على غزة
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"الأونروا" تعلن افتتاح 130 مقراً مؤقتاً بغزة لتعليم نحو 47 ألف طفل
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، أنها افتتحت 130 مقراً تعليمياً مؤقتاً في غزة، ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل بأنحاء القطاع.
"الأونروا" تعلن افتتاح 130 مقراً مؤقتاً بغزة لتعليم نحو 47 ألف طفل
"الأونروا" تعلن افتتاح 130 مقرا مؤقتا بغزة لتعليم نحو 47 ألف طفل / Reuters
15 مارس 2025

جاء ذلك في بيان نشره مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني على حسابه عبر منصة "إكس"، بهدف تسليط الضوء على دور الوكالة لتقديم خدمات التعلم المباشر لأطفال غزة، الذين واجهوا القتل والتشريد على مدى قرابة 16 شهراً من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وأوضح لازاريني أن الأونروا ما زالت أكبر مزود لخدمات التعلم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي في غزة. وشدد على أن "التعليم يُعيد لأطفال غزة بعض الأمل، إذ يساعدهم على التعافي"، لافتاً إلى دوره في التغلب على "الصدمات التي لا توصف والتي يعاني منها الأطفال".

ونوّه أن الوكالة افتتحت 130 مقراً تعليمياً مؤقتاً في غزة، ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل بأنحاء القطاع. وأردف: "أمامنا طريق طويل لنقطعه لتشجيع المزيد والمزيد من الأطفال على التعلم".

وأضاف المسؤول الأممي أن "التحديات بغزة كبيرة، ولا وقت لنضيعه، هدفنا تجنيب جيل من الأطفال الفلسطينيين الضياع".

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية إلى ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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