الحرب على غزة
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القمة العربية بالقاهرة تعتمد الخطة المصرية بشأن غزة.. ما أبرز بنودها؟
اعتمدت القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في مسودة بيانها الختامي اليوم الثلاثاء، الخطة المصرية بشأن قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي لتقديم دعم سريع لما ورد بالخطة.
القمة العربية بالقاهرة تعتمد الخطة المصرية بشأن غزة.. ما أبرز بنودها؟
اثار الدمار بمخيم جباليا في قطاع غزة / AA
4 مارس 2025

وحسب بنود من الخطة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية المحلية، فإن "تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين".

وأكّدت الخطة على أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين"، مشدّدة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".

وأوضحت أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".

وأكدت "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفق ما أوردت القناة المصرية.

من جهتها، ذكرت وكالة "رويترز" أن نسخة الخطة المصرية التي اطلعت عليها تظهر أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستبلغ 53 مليار دولار.

وأوضحت أن الخطة المصرية تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية. كما تتضمن ميناء تجارياً ومركزاً للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

وتأتي القمة العربية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالقاهرة، في مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتهجير الفلسطينيين قسراً من غزة إلى دول مجاورة

وانعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية. وقالت القاهرة في وقت سابق، إن الهدف من القمة، "رفض مخطط التهجير الإسرائيلي، الذي تبنته الإدارة الأمريكية، وتقديم طرح عربي عام يقابل الطرح الأمريكي".

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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