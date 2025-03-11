وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق دير الزهراني أدت إلى استشهاد مواطن".

كانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة إسرائيلية مسيَّرة قصفت سيارة على طريق رومين - وادي دير الزهراني، جنوب لبنان، دون تحديد ما إذا كانت مأهولة لحظة القصف، فيما تحدث شهود عيان عن وقوع إصابة نتيجة الهجوم.

في سياق متصل، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، من لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل الانسحاب من التلال الخمسة المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في قصر الرئاسة في العاصمة بيروت، مع رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، بحضور السفيرة الأمريكية لدى بيروت ليزا جونسون، وذلك قبيل انعقاد اجتماع اللجنة في بلدة الناقورة جنوب لبنان في وقت لاحق اليوم.

بدورها أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، بأن المبعوثة الأمريكية إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، ستكشف في مقابلة تليفزيونية اليوم عن مستجدات تتعلق بملف الأسرى اللبنانيين وموقف إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها.

كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 6 أسرى مدنيين لبنانيين من أصل 11 تحتجزهم، وذلك عصر اليوم، عند معبر رأس الناقورة، بعد انتهاء اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 سرى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك له، ما أسفر عن 86 قتيلاً و285 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفَّذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.