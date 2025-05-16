وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن "منظمة الصحة العالمية، مثل بقية المنظمات الإنسانية، لم يعد يُسمح لها بتسليم أي شيء لقطاع غزة"، في إشارةٍ إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات.

وأكدت هاريس أن أكثر من 10 آلاف مريض داخل القطاع، بينهم نحو 4500 طفل، بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج غزة، وهو أمر غير ممكن حالياً بسبب الحصار وإغلاق المعابر.

وأشارت المتحدثة إلى الوضع الكارثي في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، موضحةً أنه جرى إجلاء الأطفال المصابين بالسرطان من المستشفى بعد الهجوم.

وأضافت: "القصف استمر طوال الليلة الماضية، وكان المستشفى الإندونيسي، الذي نُقل إليه بعض المرضى، يفتقر إلى الإمدادات الطبية الأساسية".

في سياق متصل، أعلنت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، أن قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، التي تُصنف على أنها "كارثية/مجاعة"، وذلك في تقريرها السنوي الصادر يوم الجمعة، حول أزمة الغذاء العالمية.

وجاء في التقرير أن "إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة في أوائل مارس/آذار الماضي، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، قيَّدا الوصول إلى الغذاء بشدة"، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة في منتصف مارس/آذار زاد من عمليات النزوح، وفاقم حالة الجوع إلى مستويات غير مسبوقة.

وحسب التقرير، فإن عام 2024 شهد وصول 295.3 مليون شخص في 53 من أصل 65 دولة شملها البحث إلى مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 13.7 مليون شخص عن عام 2023.

كما أكدت الشبكة أن "عدد الأشخاص الذين يعيشون في المرحلة الخامسة (كارثية/مجاعة) تَضاعَف مقارنةً بعام 2023، ويتركز أكثر من 95% منهم في فلسطين (قطاع غزة) والسودان"، مشيرةً إلى أن النزاعات المسلحة تمثل العامل الرئيسي وراء تصاعد معدلات الجوع في العالم.

وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ 18 عاماً، وتسببت الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في انهيار شبه كامل للبنية التحتية للقطاع الصحي والإنساني، إلى جانب تفشي المجاعة وانتشار الأمراض، مع تعذر وصول أي مساعدات إنسانية حقيقية في ظل إغلاق المعابر واستمرار القصف.

وترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت نحو 173 ألفاً من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.