ترمب يعلن موافقة اسرائيل على هدنة في غزة لمدة ستين يوما، ويقول إنه خلال هذه المدة سنعمل مع كل الفرقاء من أجل إنهاء الحرب في القطاع، وأشار إلى أنه يأمل أن تقبل الحركة هذا الاتفاق، "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره.

عقب إعلان جيش الاحتلال "اعتراض" صاروخ قال إنه "أطلق من اليمن".. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد صنعاء بـ"مصير" مشابه لما تعرضت له طهران، التي شهدت عدوانا إسرائيليا استمر اثني عشر يوما.

الكرملين يعلن الحفاظ على العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، ويعتزم توجيه دعوة رسمية إلى القيادة السورية لحضور القمة الأولى بين موسكو وجامعة الدول العربية، المقرر عقدها في الخامس عشر من أكتوبر المقبل.