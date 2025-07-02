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ترمب: إسرائيل توافق على هدنة في غزة لمدة 60 يوماً
في أخبارنا لهذا اليوم: ترمب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة في غزة لمدة 60 يوماً، وكاتس يتوعد اليمن بـ"مصير إيران"
ترمب: إسرائيل توافق على هدنة في غزة لمدة 60 يوماً / TRT Global
2 يوليو 2025

ترمب يعلن موافقة اسرائيل على هدنة في غزة لمدة ستين يوما، ويقول إنه خلال هذه المدة سنعمل مع كل الفرقاء من أجل إنهاء الحرب في القطاع، وأشار إلى أنه يأمل أن تقبل الحركة هذا الاتفاق، "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره.

عقب إعلان جيش الاحتلال "اعتراض" صاروخ قال إنه "أطلق من اليمن".. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد صنعاء بـ"مصير" مشابه لما تعرضت له طهران، التي شهدت عدوانا إسرائيليا استمر اثني عشر يوما.

الكرملين يعلن الحفاظ على العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، ويعتزم توجيه دعوة رسمية إلى القيادة السورية لحضور القمة الأولى بين موسكو وجامعة الدول العربية، المقرر عقدها في الخامس عشر من أكتوبر المقبل.

مصدر:TRT Arabi
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