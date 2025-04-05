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مقتل شخص وإصابة 4 جراء غارات أمريكية على صعدة شمالي اليمن
أعلن إعلام حوثي مقتل شخص وإصابة 4 آخرين مساء السبت، إثر غارات شنّها الطيران الحربي الأمريكي على مدينة صعدة شمالي اليمن، استهدفت متجراً ومنزلاً.
مقتل شخص وإصابة 4 جراء غارات أمريكية على صعدة شمالي اليمن
مقاتلة أمريكية قبيل شن هجمات على مدن في اليمن / AA
5 أبريل 2025

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي في خبر مقتضب عبر قناتها في تليغرام نقلاً عن مراسلها: "عدوان أمريكي يستهدف بـ4 غارات منطقة حفصين غرب مدينة صعدة". وأضافت أن الغارات استهدفت متجراً يبيع معدات وألواح الطاقة الشمسية ومنزلاً بجواره.

ولفتت القناة، إلى أن فرق الدفاع المدني "تعمل على إخماد حرائق وانتشال ضحايا" جراء هذه الغارات، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وفي وقت سابق السبت، شنّ الطيران الأمريكي غارتين إضافيتين على منطقة كهلان بمدينة صعدة، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، بلا تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

ولم تذكر المصادر الحوثية ما إذا كانت الغارتان نجم عنهما سقوط ضحايا من عدمه أو تفاصيل أخرى بشأنهما.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، التي أدت إلى مقتل 67 مدنياً وإصابة 146 آخرين على الأقلّ، بينهم أطفال ونساء، بحسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

كما لا تشمل الإحصائية حديث الحوثيين السبت عن سقوط "عشرات" القتلى والجرحى جراء قصف جوي أمريكي على محافظة الحديدة (غرب) استهدف محتفلين بعيد الفطر، دون ذكر موعد محدد أو عدد للضحايا.

تأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

من جهتها تجاهلت الجماعة تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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