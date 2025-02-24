سياسة
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أردوغان يؤكد لماكرون رفض تركيا مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، التطورات في غزة وأوكرانيا في اتصال هاتفي، وأكد أردوغان رفضه مخطط تهجير الفلسطينيين.
أردوغان يؤكد لماكرون رفض تركيا مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
الرئيس التركي يبحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي التطورات في قطاع غزة وأوكرانيا / صورة: AA (AA) / AA Archive
24 فبراير 2025

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد الرئيس أردوغان أن بلاده تواصل جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وضمان السلام العادل والدائم.

وقال إن تركيا باعتبارها دولة تمكنت من جمع الأطراف المتحاربة على طاولة المفاوضات عدة مرات، يمكنها الإسهام في محادثات السلام، بما في ذلك استضافتها.

وشدد الرئيس التركي على أهمية بدء عملية تفاوض لا تستبعد أي طرف من طرفي الصراع، كما أكد لنظيره الفرنسي رفض بلاده مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن أو مصر أو أي دولة ثالثة.

واتفق أردوغان وماكرون، بوصفهما رئيسين لدولتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة التنسيق بين البلدين في المرحلة القادمة.

كما بحث الرئيسان، حسب بيان دائرة الاتصال، العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أعلن ترمب توصله إلى اتفاق مع بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، محادثات روسية-أمريكية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيد أوروبي أن "السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه دون أوروبا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

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