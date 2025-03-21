وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين على منصة إكس نقلاً عن مراسلها، أن "عدواناً أمريكياً استهدف مديرية ساقين غرب محافظة صعدة" التي تعد المعقل الرئيسي للجماعة.

ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية عن المكان المستهدف أو الخسائر التي سببها الهجوم.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

بينما ردت الجماعة الخميس، بأن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة" حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر بصواريخ بالستية ومسيرات بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء، حرب الإبادة على القطاع.

وحتى مساء الخميس، تم رصد عشرات الغارات الأمريكية على اليمن، أدّت إلى مقتل 79 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات لجماعة الحوثي.