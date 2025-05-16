وقال بيرقدار في تصريحات للإعلام التركي، إن بلاده تعمل على مشاريع تهدف إلى “إعادة الحياة في سوريا إلى وضعها الطبيعي”.

وأكد أن بعض السوريين المقيمين في تركيا يرغبون في العودة إلى بلادهم. وأضاف: "نحن بصدد مشروع سيزيد صادرات الكهرباء ثلاثة أضعاف، إذ سيدخل خط بيريجيك-حلب الخدمة بقدرة إضافية".

وأوضح الوزير أن الجهود التركية في سوريا تتركز على إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء والغاز الطبيعي، مضيفاً أن نحو 3 ملايين سوري يعيشون حالياً في تركيا، ويرغب معظمهم في العودة.

وأشار إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها يتطلب توافر خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء، إضافة إلى معالجة المخاوف الأمنية، مضيفاً: "معظم الأنشطة التي نقوم بها تهدف إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا".



