سوريا الجديدة
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تركيا تعلن أنها ستضاعف صادرات الكهرباء إلى سوريا ثلاث مرات عبر خط بيريجيك-حلب
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن زيادة مرتقبة في صادرات الكهرباء إلى سوريا بمقدار ثلاثة أضعاف، وذلك عبر خط الكهرباء الجديد "بيريجيك-حلب" الذي سيدخل الخدمة بقدرة إضافية تبلغ 500 ميغاواط.
تركيا تعلن أنها ستضاعف صادرات الكهرباء إلى سوريا ثلاث مرات عبر خط بيريجيك-حلب
تركيا تخطط زيادة صادرات الكهرباء إلى سوريا ثلاثة أضعاف / AA
16 مايو 2025

وقال بيرقدار في تصريحات للإعلام التركي، إن بلاده تعمل على مشاريع تهدف إلى “إعادة الحياة في سوريا إلى وضعها الطبيعي”.

وأكد أن بعض السوريين المقيمين في تركيا يرغبون في العودة إلى بلادهم. وأضاف: "نحن بصدد مشروع سيزيد صادرات الكهرباء ثلاثة أضعاف، إذ سيدخل خط بيريجيك-حلب الخدمة بقدرة إضافية".

وأوضح الوزير أن الجهود التركية في سوريا تتركز على إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء والغاز الطبيعي، مضيفاً أن نحو 3 ملايين سوري يعيشون حالياً في تركيا، ويرغب معظمهم في العودة.

وأشار إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها يتطلب توافر خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء، إضافة إلى معالجة المخاوف الأمنية، مضيفاً: "معظم الأنشطة التي نقوم بها تهدف إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا".


مصدر:TRT ARABI
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