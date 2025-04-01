الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على غزة منذ الفجر.. وعدد الشهداء الصحفيين يبلغ 209 بعد استشهاد البردويل
استُشهد 10 فلسطينيين، بينهم صحفي وزوجته وأطفاله، وأُصيب عشرات في سلسلة غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر، وفق ما أفادت به مصادر طبية وميدانية للأناضول.
شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على غزة منذ الفجر.. وعدد الشهداء الصحفيين يبلغ 209 بعد استشهاد البردويل
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 209 صحفيين. / AA
1 أبريل 2025

وفي أحدث الهجمات، استُشهد فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع الرشيد غرب القطاع، فيما أسفر قصف آخر جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع عن استشهاد فلسطينيين اثنين، كما استُشهد فلسطيني في قصف مدفعي استهدف منطقة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

ووفق مصدر طبي، توفي طفل فلسطيني متأثراً بجروح أُصيب بها في قصف استهدف منزل عائلته جنوب غزة الأحد الماضي. وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية فتحت نيرانها بكثافة صباح الثلاثاء شرق مدينة غزة وشرق جباليا شمال القطاع.

“استهداف ممنهج للصحفيين”

وفجر اليوم، استهدفت غارة إسرائيلية منزل الصحفي محمد صالح البردويل، المذيع في إذاعة "صوت الأقصى"، مما أسفر عن استشهاده إلى جانب زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي أعقاب استشهاد الصحفي البردويل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 209 صحفيين.

وأدان المكتب في بيان "الاستهداف الممنهج والمتواصل للصحفيين الفلسطينيين"، مطالباً المنظمات الحقوقية والهيئات الصحفية الدولية بـ"تحرك عاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية بحق الإعلاميين في غزة".

كما حمّل المكتب الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب الإدارة الأمريكية ودول أوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع".

والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الاثنين 1042 فلسطينياً وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من  ألف و399 شهيداً و114 ألفاً و583 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us