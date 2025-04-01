وفي أحدث الهجمات، استُشهد فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع الرشيد غرب القطاع، فيما أسفر قصف آخر جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع عن استشهاد فلسطينيين اثنين، كما استُشهد فلسطيني في قصف مدفعي استهدف منطقة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

ووفق مصدر طبي، توفي طفل فلسطيني متأثراً بجروح أُصيب بها في قصف استهدف منزل عائلته جنوب غزة الأحد الماضي. وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية فتحت نيرانها بكثافة صباح الثلاثاء شرق مدينة غزة وشرق جباليا شمال القطاع.

“استهداف ممنهج للصحفيين”

وفجر اليوم، استهدفت غارة إسرائيلية منزل الصحفي محمد صالح البردويل، المذيع في إذاعة "صوت الأقصى"، مما أسفر عن استشهاده إلى جانب زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي أعقاب استشهاد الصحفي البردويل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 209 صحفيين.

وأدان المكتب في بيان "الاستهداف الممنهج والمتواصل للصحفيين الفلسطينيين"، مطالباً المنظمات الحقوقية والهيئات الصحفية الدولية بـ"تحرك عاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية بحق الإعلاميين في غزة".

كما حمّل المكتب الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب الإدارة الأمريكية ودول أوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع".

والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الاثنين 1042 فلسطينياً وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من ألف و399 شهيداً و114 ألفاً و583 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.