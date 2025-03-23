سياسة
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"الكرملين" ينتقد حديث أوروبا عن "العسكرة" ويدعوها للاهتمام بالسلام
دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، القارة الأوروبية للاهتمام بـ"السلام"، بدلاً من التّحدث عن الحرب و"عسكرة" نفسها.
"الكرملين" ينتقد حديث أوروبا عن "العسكرة" ويدعوها للاهتمام بالسلام
روسيا تدعو أوروبا للاهتمام بالسلام / Reuters
23 مارس 2025

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "Rossiya-1"، الأحد: "بدلاً من التفكير في القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، التي دونها لا يمكن وقف الحرب، تخطط أوروبا لنشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".

وأعرب بيسكوف عن أمله في أن يصل "سياسيون حقيقيون يدعمون السلام" إلى سدة الحكم في أوروبا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تؤثر في السياسة العالمية، وتوجد قدرات كبيرة للتعاون بين موسكو وواشنطن في مختلف المجالات.

وتطرق بيسكوف إلى المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، فأكد أنها كانت من أطول المحادثات وأسهمت في تقريب موعد اللقاء المباشر بين الزعيمين. وقال: "بين الزعيمين الروسي والأمريكي أجواء ثقة وودية وبناءة للغاية".

والثلاثاء، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، اتفقا، خلال محادثات هاتفية على مواصلة الجهود لحل الصراع في أوكرانيا.

وأوضح أن بوتين رحب بمقترح ترمب بشأن امتناع كييف وموسكو عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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