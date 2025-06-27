جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ميرتز في مؤتمر صحفي أعقب سلسلة اجتماعات مطوّلة عقدها مع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، واستمرت لأكثر من 16 ساعة، في إطار قمة ركزت على تطورات الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا، إلى جانب ملفات أخرى.

وأوضح ميرتز أن دول الاتحاد "قلقة بشدة من تدهور الوضع الإنساني في غزة"، مشيراً إلى نقاش مكثف جرى خلال القمة حول "مختلف الخيارات الممكنة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للضغط على إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأكد أن المجلس الأوروبي اتخذ قراراً بالإجماع للتحرك نحو هذا الهدف، في إشارة إلى البيان الختامي الصادر عن القمة الأوروبية، مساء الخميس.

وجاء في البيان الختامي أن القادة الأوروبيين أعربوا عن "استيائهم" من تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، داعين إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى.

كما طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وفي تطور لافت، أقر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، خلال اجتماعات بروكسل بـ"انتهاك" إسرائيل شروط اتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تُلزم الأطراف احترام حقوق الإنسان.

وأكد كوستا أن مراجعة امتثال إسرائيل شروط الشراكة أظهرت أن الوضع الحالي في غزة "غير مقبول"، في إشارةٍ إلى إمكانية اتخاذ خطوات قانونية أو دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي.

ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل مشروطة بـ"الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

ورغم دعوات إسبانيا وآيرلندا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكها التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يحظَ الاقتراح بدعم جماعي من جميع القادة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكيٍّ، إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.