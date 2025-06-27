الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي يدرس سبل التأثير على إسرائيل لفرض وقف إطلاق النار في غزة
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتز، إن دول الاتحاد الأوروبي تبحث حالياً "سبل التأثير" على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 21 شهراً.
المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي يدرس سبل التأثير على إسرائيل لفرض وقف إطلاق النار في غزة
المستشار الألماني فريدريش ميرتس / Reuters
27 يونيو 2025

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ميرتز في مؤتمر صحفي أعقب سلسلة اجتماعات مطوّلة عقدها مع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، واستمرت لأكثر من 16 ساعة، في إطار قمة ركزت على تطورات الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا، إلى جانب ملفات أخرى.

وأوضح ميرتز أن دول الاتحاد "قلقة بشدة من تدهور الوضع الإنساني في غزة"، مشيراً إلى نقاش مكثف جرى خلال القمة حول "مختلف الخيارات الممكنة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للضغط على إسرائيل بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأكد أن المجلس الأوروبي اتخذ قراراً بالإجماع للتحرك نحو هذا الهدف، في إشارة إلى البيان الختامي الصادر عن القمة الأوروبية، مساء الخميس.

وجاء في البيان الختامي أن القادة الأوروبيين أعربوا عن "استيائهم" من تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، داعين إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى.

كما طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وفي تطور لافت، أقر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، خلال اجتماعات بروكسل بـ"انتهاك" إسرائيل شروط اتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تُلزم الأطراف احترام حقوق الإنسان.

وأكد كوستا أن مراجعة امتثال إسرائيل شروط الشراكة أظهرت أن الوضع الحالي في غزة "غير مقبول"، في إشارةٍ إلى إمكانية اتخاذ خطوات قانونية أو دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي.

ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل مشروطة بـ"الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

ورغم دعوات إسبانيا وآيرلندا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكها التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يحظَ الاقتراح بدعم جماعي من جميع القادة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكيٍّ، إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us