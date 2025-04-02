وأكد مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فضَّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأناضول، أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة أكثر من 24 مستوطناً إسرائيلياً، مشيراً إلى أنهم نفَّذوا الاقتحام من دون إعلان مسبق.

وأكد مكتب بن غفير الخبر في بيان مقتضب دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويُعد هذا الاقتحام هو الخامس لبن غفير منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والثامن منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في أواخر 2022.

ورغم الانتقادات العربية والإسلامية والدولية، يواصل بن غفير الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى، بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية، وذلك منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعد الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءاً من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.​​​​​​​