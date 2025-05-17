الحرب على غزة
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الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة أحد عناصرها في عملية طعن بالقدس و"تحييد" المنفذ
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة، إصابة أحد عناصرها جراء عملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس، و"تحييد" المنفذ على الفور.
الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة أحد عناصرها في عملية طعن بالقدس و"تحييد" المنفذ
تواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية في موقع عملية الطعن بالقدس / AA
17 مايو 2025

وقالت الشرطة في بيان: "قبل وقت قصير، جرى الإبلاغ عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس وإصابته، إذ نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وجرى وفق بيان الشرطة "تحييد المشتبه به في عملية الطعن بإطلاق النار عليه بالمكان"، وأشار إلى "أنّ قوات كبيرة تابعة لها توجد بالمكان".

بدورها، قالت قناة "14" العبرية الخاصة، إن إصابة الشرطي متوسطة الخطورة، كما أفادت قناة "12" العبرية الخاصة، بأن الشرطة الإسرائيلية "حيّدت" المنفذ.

وتأتي عملية الطعن في وقت يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف على قطاع غزة واعتداءاته بالضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 967 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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