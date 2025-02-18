وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وصف تنظيم PKK الإرهابي بـ"الفيروس متعدد الأغراض"، مشددًا على ضرورة التخلص منه لصالح سوريا وتركيا والعراق والأكراد، وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على ذلك. في سياق آخر، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مكتبه بالرياض، في أول زيارة له للمملكة منذ توليه منصبه، حيث بحث الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة المركزية في القدس وافقت على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلغاء شهادته المقررة اليوم لأسباب أمنية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.