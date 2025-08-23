الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
باكستان ترسل 100 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة عقب إعلان المجاعة
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، اليوم السبت، إرسال 100 طن من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، وذلك في أعقاب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة، الذي أكد تفشي المجاعة في محافظة غزة.
باكستان ترسل 100 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة عقب إعلان المجاعة
باكستان ترسل 100 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة عقب إعلان المجاعة / AP
23 أغسطس 2025

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، إن المساعدات أُرسلت بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء شهباز شريف، وتشمل طروداً غذائية تحتوي على الطحين والوجبات الجاهزة والزيت والمربى والفواكه. وأوضحت أن الشحنة غادرت من مدينة لاهور باتجاه القطاع لتسليمها.

ولفت البيان إلى أن هذه هي الحزمة الـ19 من المساعدات التي ترسلها باكستان إلى غزة منذ اندلاع الحرب، ليرتفع بذلك إجمالي ما قدمته إسلام آباد من مساعدات إنسانية للقطاع إلى 1915 طناً.

وتفاقم التجويع الإسرائيلي في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 281 فلسطينياً بينهم 114 طفلاً، وفق إحصاء لوزارة الصحة، السبت.

والجمعة، قالت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)"، في تقرير: "تأكدت المجاعة في محافظة غزة (شمال)، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل".

اختيارات المحرر

وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات "هاتفية".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و622 شهيداً، و157 ألفاً و673 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us