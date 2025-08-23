وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، إن المساعدات أُرسلت بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء شهباز شريف، وتشمل طروداً غذائية تحتوي على الطحين والوجبات الجاهزة والزيت والمربى والفواكه. وأوضحت أن الشحنة غادرت من مدينة لاهور باتجاه القطاع لتسليمها.

ولفت البيان إلى أن هذه هي الحزمة الـ19 من المساعدات التي ترسلها باكستان إلى غزة منذ اندلاع الحرب، ليرتفع بذلك إجمالي ما قدمته إسلام آباد من مساعدات إنسانية للقطاع إلى 1915 طناً.

وتفاقم التجويع الإسرائيلي في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 281 فلسطينياً بينهم 114 طفلاً، وفق إحصاء لوزارة الصحة، السبت.

والجمعة، قالت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)"، في تقرير: "تأكدت المجاعة في محافظة غزة (شمال)، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل".