سوريا الجديدة
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أردوغان لبلينكن: سنتخذ إجراءاتٍ تردع الإرهاب في سوريا
أردوغانُ يؤكدُ عزمَهُ على محاربةِ الإرهابِ في سوريا
واشنطن / AA
25 ديسمبر 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بلاده باتخاذ إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا. وأوضح أردوغان أهمية منع تلك الجماعات من استغلال الوضع الراهن عقب سقوط نظام الأسد.

في خطوة دبلوماسية، عينت تركيا سفيرها في موريتانيا، برهان كور أوغلو، قائماً بالأعمال لسفارة أنقرة في العاصمة السورية دمشق مؤقتاً، وذلك بعد انهيار النظام السوري السابق.

وفي سياق آخر، اختارت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ليكون شخصية العام. وأعربت المجلة عن مبررات اختيارها، مشيرة إلى التأثير العميق الذي أحدثه ترامب في السياسة الداخلية الأمريكية وكذلك في دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية.

تسلط هذه التطورات الضوء على الديناميكيات السياسية الإقليمية والدولية، وتعكس التغييرات المرتقبة التي قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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