وتوزعت المقاعد على النحو التالي: فاز 7 نواب من أصول تركية عبر الحزب الديمقراطي الاجتماعي، و7 آخرون عبر حزب اليسار، بينما فاز نائبان من الحزب الديمقراطي المسيحي ونائبان من حزب الخضر. كما تمكن نائب واحد من أصول تركية من دخول البرلمان عبر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الألمانية أن تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي حصل على 28.6% من الأصوات، ليحل في المركز الأول. ويضم هذا التحالف حزبي المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي.

أما في المركز الثاني، فقد جاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بحصوله على 20.8% من الأصوات، بزيادة 10.4% عن الانتخابات السابقة. وحل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المركز الثالث بحصوله على 16.4%، بينما جاء حزب الخضر في المرتبة الرابعة بحصوله على 11.6%.

من جهة أخرى، ارتفعت نسبة أصوات حزب اليسار إلى 8.8% بزيادة 3.9 نقطة مئوية عن الانتخابات السابقة.

في المقابل، فشل الحزب الديمقراطي الحر، الذي انسحب من الحكومة وأدى إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، في تجاوز عتبة الـ5% حيث حصل على 4.3% من الأصوات. كما فشل حزب "تحالف ساره فاجنكنشت"، الذي شارك في الانتخابات لأول مرة، في تجاوز العتبة بفارق ضئيل بحصوله على 4.9%.