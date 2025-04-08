وفي ردها على سؤال بشأن ما إذا كانت الزيادة الإضافية بنسبة 50% التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، ردّاً على الإجراءات الصينية ستُطبّق، أكدت ليفيت أن هذه الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في تمام الساعة 00:01 بتوقيت الولايات المتحدة في 9 أبريل/نيسان الجاري.

ورأت أن الرد الصيني كان "خطأ"، قائلةً: "عندما تتلقى أمريكا ضربة، يرد الرئيس بضربة أقوى. ولهذا السبب، ستدخل الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بنسبة 104% حيّز التنفيذ منتصف الليلة".

وأضافت أن الصين ترغب في إبرام اتفاق، لكنها لا تعرف كيف تبدأ هذه العملية، مؤكدةً أن ترمب سيتصرف "بلطف شديد" إذا بادرت الصين بالتواصل من أجل التوصل إلى اتفاق. وأشارت ليفيت إلى أنّ نحو 70 دولة تواصلت مع الرئيس ترمب لبدء المفاوضات منذ إعلان الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 من أبريل/نيسان الجاري.

وقالت ليفيت: "الدول تتسابق في ما بينها من أجل تصحيح ممارساتها التجارية غير العادلة وفتح أسواقها أمام بلدنا بحرية". وأضافت أن ترمب اجتمع هذا الصباح مع فريقه التجاري، وأصدر تعليماته لإدارته بإعداد اتفاقيات تجارية مخصَّصة لكل دولة تتواصل معهم وتُبدي رغبة في إبرام اتفاق.

ولم يصدر تعليق فوري من الصين على تصريحات متحدثة البيت الأبيض. وفي 2 أبريل/نيسان الحالي، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادَلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.

في سياق متصل، ستفرض كندا اعتباراً من الأربعاء رسوماً جمركية بنسبة 25% على استيراد بعض أنواع السيارات الأمريكية، وذلك رداً على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة.

وقال وزير المال الكندي فرنسوا-فيليب شامبان، في بيان الثلاثاء، إن "كندا تواصل الرد بقوة على كل التعريفات غير المبررة وغير المنطقية"، في إشارةٍ إلى التعريفات التي تدخل الأربعاء حيّز التنفيذ.

كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن هذا الإجراء في الثالث من أبريل/نيسان من دون أن يحدد تاريخ تطبيقه. وستطبَّق التعريفات الكندية على كل السيارات المستوردة من الولايات المتحدة غير المتوافقة مع اتفاقية التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية، السارية المفعول. وهذا يشمل السيارات والشاحنات الصغيرة المُصنَّع أقل من 75% من قطعها في أمريكا الشمالية. وهو ما يمثّل نحو 10% من مجمل السيارات المستوردة إلى كندا من الولايات المتحدة والبالغ عددها سنوياً نحو 67 ألف سيارة.

والاثنين، هدد ترمب، في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين في حال لم تتراجع عن قرارها بفرض رسوم بنسبة 34% على الواردات الأمريكية. وأشارت ليفيت إلى أن ترمب يعتقد بأن الصين تريد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنها مضطرة لذلك.

وقرر ترمب تطبيق رسوم بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و24% على اليابان، و26% على الهند، و30% على جنوب إفريقيا و37% على بنغلاديش، و17% على إسرائيل و10% على تركيا، وبالنسبة نفسها على المملكة المتحدة.

كما فرض رسوماً بنسبة 10% على كل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربياً بـ41%، والعراق 39%، والجزائر 30%.