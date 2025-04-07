وأوضح فيدان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة utv العراقية، مساء الاثنين، أن العلاقات التركية-العراقية لها أهمية وأبعاد لا غنى عنها لأنقرة.

وذكر أن أنقرة وبغداد لهما تاريخ وجغرافيا وثقافة وعقيدة متداخلة ومترابطة، وأن علاقات تركيا مع جيرانها؛ سوريا والعراق وإيران، هي علاقات أساسية. وأضاف: "أي شيء يحدث هناك يؤثر علينا، وأي شيء يحدث لدينا يؤثر عليهم أيضاً. لذلك نتمنى دائماً أن يكون وضع العراق جيداً للغاية؛ اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وأن يتمكن من حل جميع مشكلاته".

وذكر فيدان أن علاقات تركيا مع العراق خصوصاً من المنظور الذي طرحه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال السنوات العشرين الماضية، تهدف إلى الوقوف إلى جانب العراق قدر الإمكان في الأوقات الصعبة.

وأشار إلى أن العراق مر خلال السنوات العشرين الماضية بأوقات عصيبة للغاية، من احتلال وحرب أهلية وحرب ضد الإرهاب، وحالياً يوجد عديد من التحديات المختلفة. وتابع: "وهذا يُبقي العراق في وضع لا يملك فيه القدرة على استخدام طاقاته بالشكل المطلوب".

وأردف: "وبالتالي نحن في تركيا نسأل أنفسنا: ماذا يمكننا أن نفعل لنكون أكثر فاعلية في مساعدة العراق على حل مشكلاته؟ كيف يمكننا أن نساعد؟ كيف يمكن الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلمه الداخلي وتنميته؟ لدينا سياسات تهدف إلى ذلك".

وذكر فيدان أنه خلال الزيارة التاريخية للرئيس أردوغان للعراق العام الماضي، جرى توقيع 27 اتفاقية. وأضاف أن أنقرة تدعم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تطوير الخدمات المقدمة للعراق، خصوصاً جهوده في حل مشكلات البينة التحتية التي تهم الشعب العراقي.

وقال إن عشرات الاجتماعات عُقدت على مختلف المستويات بشأن المياه والطاقة والأمن والتجارة ومشروع طريق التنمية عقب الاتفاقيات السبعة والعشرين الموقَّعة بين البلدين. وتابع: "نرغب في رؤية عراق حقق السلام الداخلي، وتحرَّر من المشكلات الإقليمية والدولية، ويستخدم موارد الطاقة بإرادة مستقلة، لأن العراق بلد غني جداً بالموارد، ويمكنه أن يسهم كثيراً في خدمة نفسه والمنطقة".

وأشار الوزير التركي إلى أن “العراق منذ سنوات لا يُذكر بالمشكلات والحروب ولكن بالتنمية والرفاهية، وليس أدل على ذلك من مشروع طريق التنمية الذي سينعش مشاريع طاقة مهمة وسيسهم في إنشاء خطوط الأنابيب في العراق”، مشيراً إلى أن المستثمرين سيأتون إلى العراق إثر نجاح طريق التنمية، وتركيا مستعدة للتعاون في هذا المجال.

العلاقات العراقية-السورية

في سياق متصل، قال فيدان إن القيادات السياسية يقع على عاتقها حل المشكلات التاريخية بين سوريا والعراق، وعلى الحكومتين السورية والعراقية النظر إلى مستقبل البلدين وحل مشكلات الحدود ومقاومة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: “أرى أن الشرع منفتح على ذلك. يقع على العراق أن يتخلى عن مخاوفه تجاه الحكومة السورية الجديدة”.

وبشأن العدوان الإسرائيلي على سوريا، قال فيدان إن “سياسات الاحتلال ليست لصالح أمن إسرائيل، وهجوم تل أبيب على سوريا بطريقة قراءة النيّات يناقض ما أعلنه الرئيس الشرع”.

وتابع: “أثمّن الموقف العربي تجاه العدوان الإسرائيلي، وإن كان الدعم اللا محدود عالمياً يجعلها لا تسمع لأحد”.

مكافحة التنظيمات الإرهابية

وأكد فيدان أن PKK هو تنظيم إرهابي يهدد تركيا ويحتل عديداً من الأراضي في العراق، وفي مقدمتها سنجار. وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات ضد PKK الإرهابي من أجل أمن العراق ومن أجل الأمن الإقليمي.

وتابع: "ليس من مصلحة أحد أن يتحول العراق إلى ساحة لحرب بالوكالة بين المذاهب". وأردف: "يجب التغلب على هذا النمط من الصراع عبر النضج، لأن العراق يحتاج إلى تحقيق الاستقرار".

واستطرد: "العراق لكل العراقيين، سواء كانوا من الشيعة أو السنة أو التركمان أو الأكراد أو الإيزيديين. ونحن ندعم هذه السياسة التي يتبناها السوداني". وذكر أن تركيا تأمل في أن ترى العراق يتطور ويتغلب على مشكلاته من خلال سياساته البنّاءة.

ولدى سؤاله عن كفاية الدور الذي تؤديه الحكومة العراقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وما إذا كان من الضروري توسيع التعاون بين تركيا والعراق أكثر في مكافحة الإرهاب، قال فيدان: "تطورت آلية التعاون بيننا بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهي تعتمد على الأمن".

وأشار إلى وجود تعاون بين العراق وتركيا حالياً في مجال الصناعات الدفاعية، مضيفاً: "فتحنا أسواقنا وقدراتنا أمام العراق". وذكَّر بتعليمات الرئيس أردوغان للصناعات الدفاعية ووزارة الدفاع والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بالأمن في تركيا لمساعدة العراق.

وعن تطلعات تركيا من العراق، أشار إلى أن بلاده تتوقع من العراق أن يكافح تنظيم PKK الإرهابي كما فعل ضد داعش الإرهابي، وأنه اتخذ خطوة أولى نحو اعتبار تنظيم PKK الإرهابي قانونياً تهديداً، وهو ما رحَّبت به تركيا.

وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية، والوطنيين العراقيين، سيخوضون النضال اللازم ضد تنظيم PKK الإرهابي الذي يحتل الأراضي العراقية. وأضاف: "كما طهّروا الأراضي العراقية من داعش، فإن العراقيين سوف يطهرونها أيضاً من تنظيم PKK الإرهابي الذي له علاقات مع عديد من التنظيمات الدولية التي لا نعرف من أين تأخذ أوامرها".

وأضاف: "مع الأسف، يفكر بعض الناس بهذه الطريقة: هذا التنظيم الإرهابي أنشئ من أجل تركيا، لذلك يمكننا أن نتركه يقاتل. هذه فكرة خاطئة". وأوضح أن الضرر يلحق بالعراق، حيث يعمل التنظيم على تهريب الأسلحة والهيروين، وتجنيد الناس قسراً في صفوفه.

وأردف: "العراق دولة مستقلة ذات سيادة وطنية. ولديها جيش وطني وقوات وشرطة ومخابرات، ولكن إلى جانب كل هذا هناك أيضاً تنظيم PKK الإرهابي الذي يتواصل مع عناصر عراقية ولا يتلقى تعليمات من العراق".

وتطرق فيدان إلى عواقب عدم التخلص من تنظيم PKK الإرهابي على العراق، مبيناً أن تركيا قضت على أنشطة التنظيم في أراضيها، وتساءل: "لكن مَن سيتولى القضاء على أنشطته في العراق؟".