سياسة
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تركيا تؤكد دعم وحدة أراضي سوريا ومكافحة الإرهاب وتطالب بوقف العدوان على غزة
أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان صحفي اليوم الخميس، دعم وحدة أراضي سوريا ومكافحة التنظيمات الإرهابية فيها، كما تطرقت إلى التهديدات التي تشكلها إسرائيل على استقرار المنطقة وأمنها داعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
تركيا تؤكد دعم وحدة أراضي سوريا ومكافحة الإرهاب وتطالب بوقف العدوان على غزة
تركيا تؤكد دعم وحدة أراضي سوريا ومكافحة الإرهاب وتطالب بوقف العدوان على غزة / AA
5 ديسمبر 2024

وفي التفاصيل، أكدت الوزارة أن الوضع في سوريا، بخاصة في منطقة حلب، يتطلب متابعة دقيقة واهتماماً مستمراً في إطار الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب، موضحة أن ذلك يُعتبر من أولويات تركيا الأمنية.

ولفت البيان إلى أن أنقرة تتابع من كثب التطورات الأخيرة في المنطقة والأنشطة التي بدأتها الجماعات المعارضة في منطقة حلب والتطورات المرتبطة بها، وتؤكد اتخاذ التدابير اللازمة كافة للحفاظ على الاستقرار والأمن في هذه المناطق الحيوية.

وأضاف البيان أن تركيا تواصل التعاون الوثيق مع الأطراف المعنية في المنطقة، حيث يجري العمل في تنسيق مستمر مع جميع الأطراف المحلية والدولية المعنية بالأزمة السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الراهنة في سوريا، تعود إلى مطالب المعارضة ورفض النظام الاستجابة لها، وهي مسائل لم تُحَلّ منذ فترة طويلة وتنبع من الديناميكيات الداخلية لسوريا.

أما العمليات العسكرية التي تنفّذها تركيا في شمالي سوريا، فأكد البيان أن أنقرة تلتزم التزاماً كاملاً التفاهمات والاتفاقيات المتوصل إليها مع الأطراف المعنية في المنطقة، وتنتظر من هذه الأطراف التزامها أيضاً.

كما أكدت تركيا دعمها الكامل لوحدة الأراضي السورية، معلنة أنه لا يمكن السماح لأي تنظيم إرهابي مثل PKK/YPG بالاستفادة من حالة عدم الاستقرار لتحقيق أجنداته الخاصة على حساب أمن المنطقة.


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