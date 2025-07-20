تركيا
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الرئيس أردوغان يهنئ القبارصة الأتراك بذكرى "عيد السلام والحرية" ويشيد بتضحيات الشهداء
هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، شعب جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة "عيد السلام والحرية"، الذي يوافق 20 يوليو/تموز من كل عام، ويوافق الذكرى الحادية والخمسين لعملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
الرئيس أردوغان يهنئ القبارصة الأتراك بذكرى "عيد السلام والحرية" ويشيد بتضحيات الشهداء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
20 يوليو 2025

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال أردوغان: "أهنئ من كل قلبي الشعب القبرصي التركي بمناسبة يوم السلام والحرية".

وأضاف: "أستذكر بالرحمة شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نضال الشعب القبرصي التركي، وأُعرب عن امتناني لمحاربينا الأبطال الذين شاركوا في تلك العملية".

وفي 20 يوليو 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة بعد أن شهدت انقلاباً عسكرياً قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/شباط 1975، جرى تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش رئيساً لما باتت تعرف لاحقاً باسم جمهورية شمال قبرص التركية.


مصدر:TRT Arabi
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