وأعربت الإدارة في بيان، الثلاثاء، عن حزنها لوفاته في "جريمة إرهابية عنصرية معادية للإسلام".

وطالب البيان السلطات الفرنسية بتوضيح حيثيات الهجوم، مقدماً التعازي لأسرة ميراوي، وذلك بعد فتح النيابة العامة في بلدة دراغينيان الواقعة بإقليم فار، تحقيقاً في جريمة قتل بدوافع عنصرية.

وفي 31 مايو/أيار الفائت، أطلق فرنسي يبلغ من العمر 53 عاماً النار على جاره التونسي البالغ من العمر 35 عاماً، فأرداه قتيلاً، وأصاب شاباً تركياً يبلغ من العمر 25 عاماً في يده.

وبعد مطاردة قصيرة ألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به الذي حاول الفرار بسيارته، وقد وُجدت كمية كبيرة من الأسلحة النارية في سيارة المشتبه به.