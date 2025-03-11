سياسة
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"الحوثي" تقرّر استئناف حظر إبحار السفن الإسرائيلية حتى فتح معابر غزة والاحتلال يعلن الاستنفار
أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثيين يحيى سريع، الثلاثاء، استئناف حظر إبحار السفن الإسرائيلية بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب، حتى فتح معابر قطاع غزة ودخول احتياجاته من غذاء ودواء، فيما أعلنت إسرائيل حالة الاستنفار.
"الحوثي" تقرّر استئناف حظر إبحار السفن الإسرائيلية حتى فتح معابر غزة والاحتلال يعلن الاستنفار
الحوثي تقرر استئناف حظر إبحار السفن الإسرائيلية حتى فتح معابر غزة / AA
11 مارس 2025

وقال سريع في بيان متلفز نشره على صفحته بمنصة "إكس": "بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ونظراً إلى عدم تمكّن الوسطاء من تحقيق ذلك، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استئناف حظر عبور جميع السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن".

وشدد البيان على أن "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها". وأكد أن "هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء".

من جهتها، قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إن سلاح الجو قرر رفع درجة التأهب والاستنفار في أعقاب تهديد جماعة الحوثي، وأشارت إلى أنه جرى تجهيز منظومات الدفاع الجوي واستنفار المقاتلات الحربية وسط الخشية من تجدد إطلاق الصواريخ من اليمن.

ذكر موقع واللا العبري أن تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية تشير إلى أن جماعة الحوثي قد تستهدف إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيّرات حال العودة إلى القتال في قطاع غزة، وأضاف أن إسرائيل عملت خلال الأشهر الماضية على تعميق التعاون مع الجيش الأمريكي استعداداً لإحباط هجمات جماعة الحوثي المتوقعة، كما نقل الموقع عن مصادر أمنية أن إسرائيل عملت خلال الفترة الماضية على جمع مزيد من المعلومات حول الحوثيين وتوسيع بنك الأهداف في اليمن.

وقال قائد جماعة أنصار الله الحوثي في وقت سابق، الجمعة، “إن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا لم ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام”.

مصدر:TRT Arabi
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