وأعلن إقليم شمال العراق أمس الأربعاء عن هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت ثلاثة حقول نفطية في محافظة دهوك، ما رفع عدد الحقول المتضررة هذا الأسبوع إلى خمسة.

وجاءت هذه الهجمات بعد هجوم مماثل على حقل نفطي تديره شركة أمريكية في أربيل تسبب في تعليق العمل فيه.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن الهجمات وقعت صباح الأربعاء بين الساعة 6:00 و7:14 صباحاً (بتوقيت غرينتش)، مستهدفة حقول شركة DNO النرويجية في بيشخابور وتاوكي، بالإضافة إلى حقل شركة هاند أويل الأمريكية في باعدرا بمحافظة دهوك، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعلنت شركة DNO تعليق عملياتها مؤقتاً بسبب الأضرار التي طالت الخزانات والمعدات، مع توقع استئناف الإنتاج بعد تقييم الأضرار.

من جهتها، أدانت وزارة الموارد الطبيعية الهجمات، معتبرة إياها تهديداً للبنية التحتية الاقتصادية وسلامة العاملين، ودعت الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية القطاع النفطي.

وفي الأسابيع الماضية، شهد الإقليم سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، فيما اتهم مسؤول كردي قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران بالوقوف خلفها، وحملت الحكومة العراقية مسؤولية دعم هذه الفصائل.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات بين بغداد وأربيل حول صادرات نفط إقليم شمال العراق التي توقفت منذ 2023، وسط إغلاق تركيا خط أنابيب التصدير بسبب نزاعات قانونية وفنية.

وأعلنت جمعية الصناعة النفطية في إقليم شمال العراق تعليق إنتاج أكثر من 200 ألف برميل يومياً حتى تتضح الأوضاع.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط حالة أمنية مستقرة نسبياً بعد عقود من الصراعات.