تركيا
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فيدان يشارك في اجتماع وزاري بين تركيا وأذربيجان وأوزبكستان في أنقرة
يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم غد الأربعاء، في اجتماع وزاري يجمع بين تركيا وأذربيجان وأوزبكستان بالعاصمة أنقرة، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث.
فيدان يشارك في اجتماع وزاري بين تركيا وأذربيجان وأوزبكستان في أنقرة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / AA
28 يناير 2025

ووفقاً لمصادر دبلوماسية تركية، سيضم الوفد التركي كلاً من وزير التجارة عمر بولاط، ووزير النقل عبد القادر أورال أوغلو، إلى جانب فيدان.

ومن الجانب الأذربيجاني، يشارك وزير الخارجية جيهون بيراموف، ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف، ووزير النقل رشاد نبييف.

أما الوفد الأوزبكي، فيضم وزير الخارجية بختيار سعيدوف، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة لازيز قديروف، ووزير النقل إلهوم محكموف.

وسيناقش الاجتماع ملفات بارزة تشمل السياسة الخارجية وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى تطوير شبكات النقل الإقليمية والتعاون في قطاعات النقل والاتصالات.

ومن المنتظر أن يُختتم اللقاء بتوقيع "إعلان أنقرة"، الذي سيحدد ملامح خريطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث في المرحلة المقبلة، إلى جانب خطة عمل تشمل المجالات ذات الأولوية.

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