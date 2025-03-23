وقال الجيش في بيان إنه جرى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق وسط البلاد بسبب هذا الصاروخ، وهو ثاني صاروخ يعلن جيش الاحتلال اعتراضه من اليمن خلال 24 ساعة.

من جانبها، أفادت قناة "12" العبرية بأن "مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب أوقف الرحلات الجوية ذهاباً وإياباً نتيجة الصاروخ الذي أُطلق من اليمن نحو إسرائيل".

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يُطلق فيها صاروخ من اليمن على إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تخرقه إسرائيل.

وفي وقت مبكر من الخميس، أطلقت جماعة الحوثي صاروخاً على وسط إسرائيل، ما أدى إلى دويّ صفارات الإنذار في عدة مدن، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ. وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بأن 13 شخصاً أصيبوا في أثناء توجههم إلى الملاجئ، إذ عانى 3 منهم من نوبات هلع، دون أن تسجل إصابات خطيرة.

وبدأت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن الشحن المملوكة أو المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله صواريخها وطائراتها المسيّرة، وذلك "تضامناً مع غزة" في مواجهة ما وصفته بالإبادة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، كثفت إسرائيل منذ فجر الثلاثاء الماضي من غاراتها الجوية على قطاع غزة، ما أسفر، حتى مساء السبت، عن "634 شهيداً و1172 مصاباً، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين"، وفقاً لبيان وزارة الصحة بغزة.

وتُعد هذه الهجمات أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تُنفذ إسرائيل عمليات عسكرية في غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 162 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.