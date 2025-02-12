سياسة
1 دقيقة قراءة
اليابان تطلب من أمريكا إعفاءها من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم
طلبت اليابان من الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إعفاءها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على صادرات الصلب والألومنيوم، وفقاً لما أفاد به المتحدث باسم حكومة طوكيو، يوشيماسا هاياشي.
اليابان تطلب من أمريكا إعفاءها من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم
ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو / AP
12 فبراير 2025

وأوضح هاياشي، في مؤتمر صحفي، أن اليابان على دراية بالأمر الرئاسي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب والألمنيوم، وأشار إلى أن بلاده طلبت من الحكومة الأمريكية استثناءها من هذه الإجراءات. وأضاف أن الطلب قُدِّم عبر السفارة اليابانية في واشنطن في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وأشار هاياشي إلى أن اليابان ستدرس بعناية تفاصيل الإجراءات وتأثيرها في البلاد وستتخذ القرارات اللازمة بناءً على ذلك.

وكان ترمب قد وقَّع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، اعتباراً من 12 مارس/آذار، مما أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، بما في ذلك من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وقد فرض ترمب هذه الرسوم الجمركية خلال ولايته الأولى بهدف حماية المنتِجين الأمريكيين مما وصفه بـ"المنافسة غير العادلة"، لكن إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت قد استثنت اليابان من هذه الرسوم، مما سمح لها بتصدير ما يصل إلى 1.25 مليون طن من الصلب سنوياً إلى الولايات المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية.

من جانبها، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن هذا الإعفاء، الذي يُعرف بالحصة الجمركية، سيُلغى بموجب سياسة ترمب الأخيرة، بحيث ستظل الرسوم الجمركية على الصلب بنسبة 25%، في حين سترتفع التعرفة الجمركية على الألمنيوم من 10% إلى 25%.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us