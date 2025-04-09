الحرب على غزة
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حماس: المجازر الإسرائيلية في غزة تمثّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
أعلنت حركة حماس في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بدعم أمريكي، تشكل "وصمة عار" في جبين المجتمع الدولي.
حماس: المجازر الإسرائيلية في غزة تمثّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
آثار الغارة الإسرائيلية على حي الشجاعية في مدينة غزة / Reuters
9 أبريل 2025

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، تعليقاً على قصف جيش الاحتلال لمربع سكني مكتظ بالمدنيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأوضحت الحركة أن هذا القصف أسفر عن استشهاد 29 شخصاً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 50 آخرين، بينما لا يزال البحث جارياً عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وأكدت الحركة أن هذه المجازر المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تجري بتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية، تمثل وصمة عار للمجتمع الدولي الذي يبقى عاجزاً وصامتاً أمام جرائم الإبادة الجماعية المنظمة.

وأضافت الحركة أن جرائم جيش الاحتلال ترتكب أمام أعين العالم ضد مدنيين عزل بهدف الإبادة والانتقام، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لن تمر بلا حساب، وأن التاريخ سيحاسب كل من سكت عنها أو تواطأ مع مرتكبيها.

وطالبت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والتحرك العاجل لاستخدام أدوات الضغط على الاحتلال وداعميه في واشنطن لوقف العدوان فوراً ورفع الحصار، كما طالبت بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

ودعت أيضاً الدول التي لا تزال تقيم علاقات مع الاحتلال إلى قطع هذه العلاقات وإغلاق سفارات الكيان الصهيوني، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

كما دعت الحركة الجماهير العربية والإسلامية للاستمرار في حراكهم التضامني مع غزة، وتصعيده، والضغط على كل المستويات لوقف الإبادة الوحشية في القطاع.

ومنذ صباح الأربعاء، شن جيش الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة استهدفت مربعات سكنية وخيام نازحين، ما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين.

ومنذ استئناف الهجمات في 18 مارس/آذار الماضي، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 1482 فلسطينياً وإصابة 3688 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

ومنذ بدء الهجمات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 166 ألف شخص وإصابة أكثر من 166 ألفاً، بينهم أغلبية من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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