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في ظل أزمة التمويل.. مذكرة "سرية" للأمم المتحدة تقترح سلسلة تغييرات لجعل المنظمة أكثر كفاءة
كشفت وثيقة سرية للأمم المتحدة مؤلفة من ست صفحات، دراسة إجراء إصلاح شامل في المنظمة وسلسلة تغييرات لجعلها أكثر كفاءة، من بينها دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم.
في ظل أزمة التمويل.. مذكرة "سرية" للأمم المتحدة تقترح سلسلة تغييرات لجعل المنظمة أكثر كفاءة
مذكرة داخلية: الأمم المتحدة تدرس إصلاحاً شاملاً في ظل أزمة التمويل / Reuters
1 مايو 2025

وتأتي المراجعة رفيعة المستوى، والتي حملت تصنيف "سري للغاية"، في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.

وتضمّنت الوثيقة التي أعدها مسؤولون كبار مكلّفون بإصلاح المنظمة الدولية، قائمة بما وصفتها "بالمقترحات" لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

واقترحت الوثيقة التي نشرت تفاصيلها وكالة رويترز، دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يُعنى بالشؤون الإنسانية.

كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات.

ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كياناً تابعاً للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.

وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة.

وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".

ولطالما دعا غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة، لكن المنظمة تواجه حالياً واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاماً.

وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد نحو 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.

ومنذ تولي ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني، خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولاً".

مصدر:TRT Arabi
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