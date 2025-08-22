وكان مؤشر “التصنيف المرحلي المتكامل” المدعوم من الأمم المتحدة قال على موقعه الإلكتروني إن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يواجهون انعداماً حاداً بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المجاعة تفشت في محافظة غزة (شمال)، وسوف تمتد إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع، بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

وتعقيباً على ذلك، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "وجود فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية، واستخدام مصادر معلومات منحازة وذات مصلحة تعود إلى حركة حماس، إضافةً إلى غياب دقة أساسية وتغيير معايير يضر بمصداقية التقرير".

كما زعم أن "التصنيف يستند إلى استطلاعات هاتفية غير منشورة، وتقديرات مشبوهة للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وإلى منظمات محلية غير حكومية".

من جهتها قالت حركة حماس في بيان الجمعة، إن “ما أعلنه تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حول تفشي المجاعة في غزة يمثل شهادة دولية دامغة على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال”.

وأضافت أن إنكار الاحتلال وجود مجاعة في غزة “يكشف عن عقلية إجرامية تتعمد الكذب لتغطية جريمة القتل بتجويع الأطفال والنساء والمرضى”.