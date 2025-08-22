الحرب على غزة
إسرائيل تُكذّب تقرير (IPC) حول إعلان المجاعة رسمياً بمدينة غزة.. وحماس: عقلية إجرامية
انتقدت إسرائيل الجمعة، تقرير مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي أعلن “تفشي المجاعة” رسمياً في مدينة غزة ومحيطها، زاعمهً أنه استند إلى شهادات "هاتفية"، فيما اعتبرت حماس التكذيب الإسرائيلي مؤشراً على “عقلية الاحتلال الإجرامية”.
حماس تؤكد أن إنكار إسرائيل وجود مجاعة بغزة يكشف عن عقلية إجرامية تتعمد الكذب / AA
وكان مؤشر “التصنيف المرحلي المتكامل” المدعوم من الأمم المتحدة قال على موقعه الإلكتروني إن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يواجهون انعداماً حاداً بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المجاعة تفشت في محافظة غزة (شمال)، وسوف تمتد إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع، بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.

وتعقيباً على ذلك، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "وجود فجوات جوهرية في الحقائق والمنهجية، واستخدام مصادر معلومات منحازة وذات مصلحة تعود إلى حركة حماس، إضافةً إلى غياب دقة أساسية وتغيير معايير يضر بمصداقية التقرير".

كما زعم أن "التصنيف يستند إلى استطلاعات هاتفية غير منشورة، وتقديرات مشبوهة للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وإلى منظمات محلية غير حكومية".

من جهتها قالت حركة حماس في بيان الجمعة، إن “ما أعلنه تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حول تفشي المجاعة في غزة يمثل شهادة دولية دامغة على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال”.

وأضافت أن إنكار الاحتلال وجود مجاعة في غزة “يكشف عن عقلية إجرامية تتعمد الكذب لتغطية جريمة القتل بتجويع الأطفال والنساء والمرضى”.

ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جداً "لا تعد نقطة في محيط" وفق تقارير أممية ودولية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و192 شهيداً، و157 ألفاً و114 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 272 شخصاً، بينهم 113 طفلاً.


